5 Best TV Episodes Set During Labor Day Weekend

Need something to watch on Labor Day? Here are five TV episodes - from Bob's Burgers, Mad Men, and more - set over the holiday weekend.
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