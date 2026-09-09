Савёловский посад
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Савёловский посад

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Посвященный МГТУ «Станкин» поезд проследует в метро через «Савёловскую» и «Дмитровскую»

Торжественный запуск тематического поезда «Станкин» – наука, технологии, будущее» состоялся на Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

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