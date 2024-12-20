WSJ: Белый дом контролировал график и встречи Байдена ради сохранения его имиджа

Советники покидающего пост президента США Джо Байдена на протяжении четырёх лет жёстко регламентировали его график и ограничивали круг допущенных к нему лиц для недопущения вреда его имиджу из-за возможных «промахов» политика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии