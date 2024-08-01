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Контролем капремонта жилых домов займутся регионы

Контроль за использованием средств, предназначенных для капремонта, решили усовершенствовать. Согласно принятому Госдумой законопроекту, такие работы смогут выполнять только строительные компании-члены саморегулируемых организаций.

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