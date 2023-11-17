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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юбердо набрал 1+1 с «Ванкувером», прервав серию из 11 матчей без голов. У форварда с кэпхитом 10,5 млн долларов 9 очков в 16 играх сезона

Юбердо набрал 1+1 с «Ванкувером», прервав серию из 11 матчей без голов. У форварда с кэпхитом 10,5 млн долларов 9 очков в 16 играх сезона

Форвард «Калгари» был признан второй звездой игры регулярного чемпионата НХЛ против «Кэнакс» (5:2).  В активе 30-летнего канадца с кэпхитом 10,5 миллиона долларов стало 9 (3+6) очков в 16 играх сезона при полезности «минус 11».

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