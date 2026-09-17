Неизвестные взорвали два устройства в центре Франкфурта-на-Майне

Неизвестные привели в действие два взрывных устройства в центре Франкфурта-на-Майне, немецкие правоохранители связывают произошедшее с деятельностью организованной преступности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин отметил рол...
- Фрегат «Адмирал Г...
- Сенатор США Крис ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым