В Южно-Сахалинске два водителя разбили друг другу машины

В Южно-Сахалинске два водителя повредили друг другу машины из-за конфликта в пробке. Новостное издание «Известия» опубликовало видео, где водитель белой Toyota Hilux Surf догнал темную Toyota Land Cruiser 80 и остановился на соседней полосе у перекрестка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии