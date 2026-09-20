20 сентября проходит третий день голосования 

В республике работают 1098 избирательных участков, образованных в общем порядке, и ещё 30 — в местах временного пребывания избирателей: в учреждениях здравоохранения и СИЗО, сообщили в Избиркоме Крыма.
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