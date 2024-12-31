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Царьград

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  • Вовладар Даров
    Что за порыв такой?Мэр Самары назвал...
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  • Leon Dan
    Тут же писали недавно, что решения Набиуллиной поддерживает президент, как и её лично. Писали, что иные точки зрения ...Безумная политика...

Русский боец Мурзаканов отстранен на 180 дней за запрещенные вещества

Русский боец Мурзаканов отстранен на 180 дней за запрещенные вещества

Русский боец Азамат Мурзаканов дисквалифицирован на 180 дней за обнаружение в допинг-пробе запрещенного вещества LGD 4033.

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