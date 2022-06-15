Британские власти допускают мысль о двойном листинге акций Arm в Лондоне и Нью-Йорке

Министр Великобритании по вопросам технологии и цифровой экономики Крис Филп (Chris Philp) в интервью изданию Financial Times рассказал об усилиях, предпринимаемых властями страны для вывода акций компании Arm именно на Лондонскую фондовую биржу.
Министр Великобритании по вопросам технологии и цифровой экономики Крис Филп (Chris Philp) в интервью изданию Financial Times рассказал об усилиях, предпринимаемых властями страны для вывода акций компании Arm именно на Лондонскую фондовую биржу.
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