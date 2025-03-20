«Малка» ликвидировала ДОТ боевиков ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» успешно уничтожил укрепленный опорный пункт Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении специальной военной операции.
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