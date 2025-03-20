Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Малка» ликвидировала ДОТ боевиков ВСУ на Красноармейском направлении

«Малка» ликвидировала ДОТ боевиков ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» успешно уничтожил укрепленный опорный пункт Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении специальной военной операции.

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