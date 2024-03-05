Николай Басков пошутил над подаренным SHAMAN букетом цветов

Большой концерт звезд российской эстрады прошел на днях в Crocus City Hall. Выступление было приурочено к Международному женскому дню, и на сцену по традиции вышли главные сердцееды страны – Алексей Воробьев, Дима Билан, Николай Басков.
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