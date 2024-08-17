Пробная партия тракторокомплектов из Бобруйска отправлена на Кубу для последующей сборки.

Пробная партия тракторной техники, произведенной на Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов (БЗТДиА), входящем в состав ´МТЗ-Холдинга´, отправлена на Кубу для последующей сборки, сообщили в пресс-центре предприятия.