Пробная партия тракторокомплектов из Бобруйска отправлена на Кубу для последующей сборки.

Пробная партия тракторной техники, произведенной на Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов (БЗТДиА), входящем в состав ´МТЗ-Холдинга´, отправлена на Кубу для последующей сборки, сообщили в пресс-центре предприятия.
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