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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Пробная партия тракторокомплектов из Бобруйска отправлена на Кубу для последующей сборки.

Пробная партия тракторокомплектов из Бобруйска отправлена на Кубу для последующей сборки.

Пробная партия тракторной техники, произведенной на Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов (БЗТДиА), входящем в состав ´МТЗ-Холдинга´, отправлена на Кубу для последующей сборки, сообщили в пресс-центре предприятия.

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