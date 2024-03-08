Байден приказал Пентагону возвести временный порт в Газе

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил во время выступления в Конгрессе с ежегодным посланием «О положении страны», что отдал поручение Пентагону возвести временный порт на территории сектора Газа, куда будет доставляться гуманитарная помощь.
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