На Кубани за дискредитацию ВС РФ под суд пойдет 74-летний местный житель

Ранее пенсионер уже привлекался к административной ответственности по аналогичному нарушению.В Геленджике на скамье подсудимых окажется пенсионер, который обвиняется в дискредитации Вооруженных Сил РФ (ч.
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