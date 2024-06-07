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Набиуллина признала провал попыток отвадить россиян от кредитов

Предпринятые ЦБ меры по охлаждению рынка потребительского кредитования не сработали, потому что банки стали выдавать больше ссуд заемщикам с более высокими доходами, признала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

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