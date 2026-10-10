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Медики выяснили, какие анализы крови действительно нужно сдавать натощак

Медики выяснили, какие анализы крови действительно нужно сдавать натощак

Главное в тезисах: Тезис 1: Анализ почти 10 000 000 результатов от 101 148 пациентов показал: голодание критично лишь для четырех из 121 анализа крови.

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