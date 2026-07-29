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SPLETNIK

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Павел Дуров объявлен в международный розыск

Павел Дуров объявлен в международный розыск

ФСБ России объявила основателя Telegram и "Вконтакте" Павла Дурова в международный розыск. Миллиардеру предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, сообщает "Интерфакс".

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