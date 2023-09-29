Союз биатлонистов России не стал публиковать бюджет за прошлый сезон

Руководство Союза биатлонистов России отказалось публично раскрыть бюджет за прошлый сезон. Исполнительный директор организации Александр Пак объяснил это нововведениями министерства спорта РФ.
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