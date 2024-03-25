Вообще всех, кто являются злостными убийцами, надо казнить. Человек, который планирует убийство и осуществляет его, должен быть точно так же планомерно казнён.
Смертная казнь
Комментарии
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лина любимцева
Вот-вот... Те, кто может принять решение об отмене моратория на смертную казнь, САМИ могут оказаться в числе тех, к кому может быть применена эта мера пресечения. РЫЛО У НИХ даже не в пугу- похуже что...
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10 час.
лл
лина любимцева
Повесить их нужно, этих тварей... Нелюди!!
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10 час.
Валерий Бирюков
Ну, вот ещё! Тратить на эту мразь верёвку. Нужно, как в старину на Руси на Лобном месте отрубить голову.
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9 час.
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