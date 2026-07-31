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Томислав Томович о серии за 3-е место: «Постоянно говорил игрокам, как они могут достичь чего-то великого – того, что останется в истории»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович поделился, какие приемы использовал тренерский штаб, чтобы сделать возможным камбэк с 0-2 в серии за третье место против « Зенита ».

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