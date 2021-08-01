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В Европе отмечают сокращение поставок "Газпрома" в подземные газохранилища

В Европе отмечают сокращение поставок "Газпрома" в подземные газохранилища

Российская компания "Газпром" сократила поставки газа в крупнейшие подземные хранилища газа в Европе.

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Meerflyegerr
"...выражали мнение, что, сокращая поставки и повышая стоимость газа, Россия пытается заставить Германию быстрее запустить "Северный поток - 2" Ну почему ПЫТАЕТСЯ - заставляет... А зима всяко доходчивее на нежные гейропейские тушки действует, чем слова... ;-)

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