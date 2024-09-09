Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики, 9 сентября сообщает Центральное телеграфное агентство.
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