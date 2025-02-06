Меркель заявила, что у отказа Шольца от поставок Taurus Киеву есть причины

Бывший канцлер Германии (2005-2021) Ангела Меркель заявила, что понимает отказ действующего главы правительства Олафа Шольца не поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, и отметила, что на это есть веские причины.
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