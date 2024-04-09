Сотрудники уголовного розыска задержали в Приморском крае курьера мошенников, действующих по схеме «Родственник попал в беду»

В результате проверки оперативной информации сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по городу Уссурийску задержан ранее судимый 26-летний гражданин, у которого при себе находилось полотенце с денежными средствами.
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