Овечкин 8-й раз забросил 50+ шайб в регулярке за календарный год и повторил рекорд НХЛ, установленный Босси

Александр Овечкин 8-й раз забросил 50+ шайб за календарный год и повторил рекорд НХЛ. Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (9:2).
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