Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Геннадий Бережнов
    Принуждать Трампа продолжать вооружать украинскую армию или какую либо другую и не нужно. В этом их существование дом...У Трампа не выйде...
  • Daddy Bo
    То, что к Украине не применяли ядерного оружия, почему-то убедило их в том, что и не применят. И, мало того, остальна...У Трампа не выйде...
  • С С
    Для окраины России никакие сценарии не подходят. Напиши их тысячу, всё произойдет по 1001-му.Удержит ли Кличко...

МО рассказало, как украинские боевики сорвали ротацию МАГАТЭ на ЗАЭС

МО рассказало, как украинские боевики сорвали ротацию МАГАТЭ на ЗАЭС

С 8 часов 45 минут колонна машин рабочей группы Минобороны России, обеспечивающей встречу и безопасность экспертов МАГАТЭ, направляющихся для ротации на Запорожскую АЭС, прибыла к ранее согласованному с украинской стороной, месту встречи в районе КАМЕНСКОЕ (35 км юго-вост ЗАПОРОЖЬЕ) и находилась в 2,4 км южнее от места непосредственной встречи с экспертами МАГАТЭ.

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