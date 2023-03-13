Пекин, 12 марта /Синьхуа/ -- Ниже следует список основных должностных лиц Госсовета КНР, утвержденный депутатами ВСНП на проходящей 1-й сессии ВСНП 14-го созыва: Премьер Госсовета КНР: Ли Цян Заместители премьера Госсовета КНР: Дин Сюэсян, Хэ Лифэн, Чжан Гоцин и Лю Гочжун Члены Госсовета КНР: Ли Шанфу, Ван Сяохун, У Чжэнлун, Шэнь Ицинь и Цинь Ган Ответственный секретарь Госсовета КНР: У Чжэнлун Цинь Ган -- министр иностранных дел Ли Шанфу -- министр обороны Чжэн Шаньцзе -- председатель Государственного комитета по делам развития и реформ Хуай Цзиньпэн -- министр образования Ван Чжиган -- министр науки и технологий Цзинь Чжуанлун -- министр промышленности и информатизации Пань Юэ -- председатель Государственного комитета по делам национальностей Ван Сяохун -- министр общественной безопасности Чэнь Исинь -- министр государственной безопасности Тан Дэнцзе -- министр гражданской администрации Хэ Жун -- министр юстиции Лю Кунь -- министр финансов Ван Сяопин -- министр трудовых ресурсов и социального обеспечения Ван Гуанхуа -- министр природных ресурсов Хуан Жуньцю -- министр экологии и окружающей среды Ни Хун -- министр жилья, городского и сельского строительства Ли Сяопэн -- министр транспорта Ли Гоин -- министр водного хозяйства Тан Жэньцзянь -- министр сельского хозяйства и сельских дел Ван Вэньтао -- министр коммерции Ху Хэпин -- министр культуры и туризма Ма Сяовэй -- председатель Государственного комитета по делам здравоохранения Пэй Цзиньцзя -- министр по делам ветеранов Ван Сянси -- министр по управлению чрезвычайными ситуациями И Ган -- директор Народного банка Китая Хоу Кай -- главный ревизор Государственного контрольно-ревизионного управления.