Лавров и глава совета президента Йемена обговорили двухсторонние отношения стран

mid.ru Глава российского МИД Сергей Лавров обговорил с председателем Руководящего президентского совета Йемена Рашадом Аль-Алими двухсторонние отношения между государствами, а еще решение кризиса в республике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии