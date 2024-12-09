У верблюда два горба, потому что жизнь БОРЬБА.У некоторой (надеюсь, незначительной) части российского общества до сих пор сохраняется глупая и наивная иллюзия, что можно замириться с Западом и «всё будет как раньше».
Объективная реальность
Комментарии
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ninikooo Митусова
Уничтожать до последнего нацика, чтобы не возродились из пепла.
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12 час.
W
Walery
Что верно то верно = нужно добивать полностью и никаких «идлибов в карпатах» оставлять нельзя - факт!
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11 час.
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