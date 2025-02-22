Эксперт рассказала, что поможет защитить детей от телефонных мошенников

Родителям необходимо позаботиться о том, чтобы защитить детей от телефонных мошенников, сообщила заведующий кафедрой психологии труда и психологического консультирования Института педагогики и психологии МПГУ Елена Пучкова .
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