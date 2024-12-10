Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Якутии

В Якутии организовали проверку по факту выката самолета за пределы взлетно-посадочной полосы.В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы – об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.