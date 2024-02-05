ЦИК забраковал более 15% подписей за Надеждина

Окончательное решение о регистрации политика на выборы президента Центризбирком примет 7 февраляРабочая группа Центризбиркома выявила 15,348% брака в подписях, сданных выдвиженцем от партии «Гражданская инициатива» Борисом Надеждиным для регистрации кандидатом в президенты России.