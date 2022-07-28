В Канаде активисты прервали мессу папы римского из-за доктрины XV века, оправдывающей колониализм

В Канаде несколько протестующих из числа коренных народов прервали мессу, которую проводил папа римский Франциск, развернув баннер с требованием отменить «доктрину открытия», которая позволяла европейцам захватывать земли коренных народов и тем самым оправдывала колониализм, сообщает Reuters.
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