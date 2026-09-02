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Людям гарантировали отсрочку платежей, защиту земли и машины

Людям гарантировали отсрочку платежей, защиту земли и машины

Ипотечные каникулы для семей с детьми, защита бесплатной земли многодетных и иммунитет для единственного автомобиля — власти расширяют меры поддержки граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.

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