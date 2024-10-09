Минтруд захотел ограничить допуск самозанятых к опасным профессиям

Минтруд России предложил ограничить допуск самозанятых граждан к выполнению опасных работ. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на замечания министерства к новому законопроекту о платформенной экономике, предложенному Минэкономразвития России.
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