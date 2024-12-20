Новый НАЗ-жилет для воздушно-космических сил Грудная часть НАЗ-жилета с подвешенными подсумкамиПредприятия из состава госкорпорации «Ростех» ведут работу по совершенствованию экипировки военнослужащих.
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Новый НАЗ-жилет для воздушно-космических сил Грудная часть НАЗ-жилета с подвешенными подсумкамиПредприятия из состава госкорпорации «Ростех» ведут работу по совершенствованию экипировки военнослужащих.
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