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Почта России пообещала орловцам заманчивые скидки накануне «чёрной пятницы»

Почта России пообещала орловцам заманчивые скидки накануне «чёрной пятницы»

Орловцы смогут выписать газеты и журналы с 20-процентной скидкой. Об этом заявили в Почте России. Скидка действует до 20 ноября на 141 газету и журнал и приурочена к «чёрной пятнице», которая официально будет действовать 24 ноября.

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