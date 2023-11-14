Почта России пообещала орловцам заманчивые скидки накануне «чёрной пятницы»

Орловцы смогут выписать газеты и журналы с 20-процентной скидкой. Об этом заявили в Почте России. Скидка действует до 20 ноября на 141 газету и журнал и приурочена к «чёрной пятнице», которая официально будет действовать 24 ноября.
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