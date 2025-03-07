Глава МИД КНР: Зрелые, стойкие и устойчивые китайско-российские отношения носят неконъюнктурный характер и выдержали испытание международной турбулентностью и геополитическими играми

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- Зрелые, стойкие и устойчивые китайско-российские отношения носят неконъюнктурный характер и выдержали испытание как международной турбулентностью, так и геополитическими играми, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине 3-й сессии ВСНП 14-го созыва.