Директива Дугина: "Указ № 809. Основание суверенной идеологии положено"

"Стратегия без тактики – самый медленный путь к победе, тактика без стратегии – суета перед поражением" – эти очевидные истины, высказанные много веков назад китайским философом Сунь-цзы, очень ясно характеризуют жизнь России в последние 30 лет.
"Стратегия без тактики – самый медленный путь к победе, тактика без стратегии – суета перед поражением" – эти очевидные истины, высказанные много веков назад китайским философом Сунь-цзы, очень ясно характеризуют жизнь России в последние 30 лет.
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