Движение Камалы Харрис может стать настоящим катком

Опросы общественного мнения изменились в пользу демократов… и почти ничего не говорят нам о ноябре. Вице-президент Камала Харрис уже уничтожила лидерство Трампа в семи ключевых колеблющихся штатах и несет реальный импульс в первые/последние недели своей сильно сокращенной кампании.
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