Боррель: двери ЕС открыты для Грузии, для вступления в союз стране нужны реформы

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на встрече с новым грузинским премьер-министром Ираклием Кобахидзе в Брюсселе заявил, что двери в Евросоюз открыты для Грузии, но республика должна пройти путь реформ.
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