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Царьград

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Трамп возмутился тем что США приходится тянуть вверх почти весь мир

Трамп возмутился тем что США приходится тянуть вверх почти весь мир

Трамп призвал прекратить финансовую помощь другим государствам.Дональд Трамп сделал громкое заявление на встрече со сторонниками в Северной Каролине.

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