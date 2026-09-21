ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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«Хватит тут цирк устраивать!» — сын выгонял мать от гроба богатого отца, пока тот смотрел за ними сквозь стеклянную стену.

«Хватит тут цирк устраивать!» — сын выгонял мать от гроба богатого отца, пока тот смотрел за ними сквозь стеклянную стену.

Деньги способны испортить даже самые близкие отношения. Когда на кону стоит огромное наследство, родовой дом и миллионные счета, родные дети часто забывают о человечности, превращаясь в хладнокровных хищников.

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