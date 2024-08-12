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Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, чем полезен белый гриб

Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, чем полезен белый гриб

Белый гриб - желанная добыча любого грибника. В Роспотребнадзоре рассказали жителям Петербурга о пользе этого благородного гриба.

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