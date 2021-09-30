Когда фамилия - просто атас!

Позитив для оптимистовПолитикаКогда фамилия - просто атас! Если кому-то покажется, что его фамилия не слишком благозвучная, тогда нужно обязательно посмотреть эту подборку.Вернуться к статье61НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМарина МаксимоваЗаведующая отделением банка, в котором я обслуживаюсь, Нечестная Наталья Ивановна.) Тупицыны тоже часто встречаются)Natalyв нашем ЖСК злостной неплательщицей является СВиноредская Варвара ОлеГОВНАГусЕнаУ нас в классе был Кисель:) А ч лагере была девочка ЯБЕДА. Она ваегда поправляла ЯбЕда.Natalyв роддоме. принося деток на кормление мед сестрички выкрикивали: - мамочка ДубОвая, ваш,- кормите. Женщина всегда обижалась и поправляла Я не ДубОвая, а ДубовАя.Майя MajaЗвучит-то как!:) Явно придумали когда-то из двух составляющих)))Майя MajaУ меня подружка в школе была Овсова, ее все время зерном для коней обзывали. На вечере с одноклассниками встретились (нам было уже по 35 лет...) и узнала - она стала Коневой)))) Когда в Гнесинке училась, была девушка знакомая с звучной фамилией Скрипка, и молодой человек по классу фортепиано был Глинка( прям почти как великий композитор)! А уж сколько знакомых из "лётных" с соответствующими фамилиями..не перечесть - Соколов, Дятел, Вознесенский, Летунов, Синица, Орлов...))))Комментировать
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