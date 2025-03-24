Срок службы китайских авто: разбираемся в гарантии

При выборе автомобиля многие потребители ориентируются на такой фактор, как период гарантии. Сейчас производители предлагают различные варианты, но наиболее распространёнными стали: 3 года или 100 000 километров пробега, а также 5 лет или 150 000 километров пробега.
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