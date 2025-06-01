Русский Колоколъ. Ударом в висок: молодой иностранец в ответ на замечание убил отца двоих детей в Подмосковье

Скрин видео с тлг-канала "Русская Община ZOV". В 17.17 иностранец еще ругался. А как часто вообще иностранцы попадают в сводки криминальных происшествий в Кучино? Провели эксперимент… Алексей НИКИТИН А это Кучино – микрорайон в подмосковной Балашихе.