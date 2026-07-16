Россияне готовы ехать в отпуск с партнером в первые три месяца отношений

Более половины россиян (51%) готовы отправиться в первое совместное путешествие уже в первые три месяца отношений, следует из исследования сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours и дейтинг-сервиса "Мамба", с результатами которого ознакомилась "Газета.
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