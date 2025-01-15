Смоленские мотострелки в ДНР освободили село Терны

Бойцов поздравили министр обороны России Андрей Белоусов и губернатор Смоленской области Василий Анохин Военнослужащие 144-й мотострелковой дивизии из Смоленской области в ходе специальной военной операции освободили населённый пункт Терны Донецкой Народной Республики.
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